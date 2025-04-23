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Производство молока в Свердловской области в январе-мае выросло на 1%

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Производство молока в хозяйствах всех категорий Свердловской области в январе-мае выросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Производство скота и птиц на убой (в живом весе) увеличилось на 4,2%. Производство яиц, напротив, сократилось на 0,5%.

Отметим, что поголовье крупного рогатого скота на Среднем Урале в мае составило 260,5 тыс. голов. Это на 1,5% меньше уровня соответствующего месяца 2024 года.
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