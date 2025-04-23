Производство молока в Свердловской области в январе-мае выросло на 1%

На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в марте снизилось на 2% по сравнению с ...23.04.2025 Производство яиц в Свердловской области за год сократилось на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2025. На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в марте ...31.01.2025 Производство молока в Свердловской области за год выросло на 0,8%
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в ...20.12.2021 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-ноябре сократилось на 10%
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В январе-ноябре 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...19.02.2020 Производство молока в Свердловской области в январе выросло на 7%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. Производство молока в хозяйствах всех категорий Свердловской области в январе выросло ...