Официальный курс доллара США снизился до 78,2 руб., евро — до 91,06 руб.

УрБК, Москва, 26.06.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июня 2025 года. Курс доллара США снизился на 19 коп., до 78,2 руб., евро — на 68 коп., до 91,06 руб.