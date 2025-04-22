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Вчера, 15:05

Реальные ставки по ипотеке в России опустились ниже 28%

Средние реальные ставки по ипотеке в РФ за последний месяц снизились на 1 п. п., до 28%. Речь идет о среднем уровне полной стоимости кредитов (ПСК), который включает в себя не только ставку, но и все дополнительные расходы заемщика (страховки и комиссии). При этом минимальный уровень ПСК по ипотеке за месяц уменьшился на 1,2 п. п., до 25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайтов кредитных организаций.

Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что ипотека станет доступной для граждан только при ставках ниже 15%. Однако, по его словам, это произойдет не раньше 2026 года.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова добавила, что в целом понижение ставок делает рыночную ипотеку чуть более привлекательной для заемщиков, что может привести к росту доли этого продукта в структуре выдач.
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