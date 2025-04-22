Реальные ставки по ипотеке в России опустились ниже 28%

УрБК, Москва, 25.06.2025. Средние реальные ставки по ипотеке в РФ за последний месяц снизились на 1 п. п., до 28%. Речь ...22.04.2025 Реальные ставки по потребкредитам в России снизились до 35%
УрБК, Москва, 22.04.2025. Реальные ставки по потребкредитам за последний месяц снизились с 40 до 35%. Речь идет о ...25.09.2017 Ставки по ипотеке в России в конце 2017 года могут опуститься ниже 10%
УрБК, Москва, 25.09.2017. Ставки по ипотеке в России в конце 2017 года могут опуститься ниже 10%. Об этом на встрече с ...16.12.2014 АН «Диал»: Средние ставки по ипотеке могут вырасти до 19,5-20%
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2014. Средние ставки по ипотеке из-за повышения ключевой ставки ЦБ могут вырасти до 19,5-20%. ...29.10.2012 «Эксперт РА»: рост объема рынка ипотечного кредитования в 2013 году замедлится до 40–45%
УрБК, Москва, 29.10.2012. Ипотека в России дорогая и будет еще дороже, считают эксперты, прогнозирующие рост ставок и ...