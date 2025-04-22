УрБК, Москва, 25.06.2025. Средние реальные ставки по ипотеке в РФ за последний месяц снизились на 1 п. п., до 28%. Речь ...

Реальные ставки по ипотеке в России опустились ниже 28%

УрБК, Москва, 22.04.2025. Реальные ставки по потребкредитам за последний месяц снизились с 40 до 35%. Речь идет о ...

Реальные ставки по потребкредитам в России снизились до 35%

Ставки по ипотеке в России в конце 2017 года могут опуститься ниже 10%

УрБК, Москва, 25.09.2017. Ставки по ипотеке в России в конце 2017 года могут опуститься ниже 10%. Об этом на встрече с ...