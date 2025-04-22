Материалы по теме

Медианная зарплата зумеров в России составляет 49 тыс. рублей

УрБК, Москва, 25.06.2025. Медианная зарплата работников в возрасте от 18 до 24 лет (поколение Z) в России в I квартале ...

Медианная предлагаемая зарплата в Свердловской области достигла 70 тыс. рублей

В Свердловской области медианная предлагаемая зарплата на конец марта-начало апреля составляет 70 тыс. руб., что на 10 ...

Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года

Медианная предлагаемая зарплата у курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. Об этом УрБК рассказали в ...

Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Медианная предлагаемая зарплата у курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. ...

Медианная зарплата в России выросла до 35 тыс. рублей

УрБК, Москва, 12.01.2022. Медианная зарплата в России в 2021 году выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом и ...