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Вчера, 15:41

Иван Колотовкин о влиянии теории поколений на зарплаты начинающих специалистов

Иван Колотовкин о влиянии теории поколений на зарплаты начинающих специалистов Представители поколения Z и потенциальные работодатели высказывают друг другу свои претензии. Одни настаивают на своей уникальности, другие на том, что начинающий специалист — это загадочная личность, с которой сложно работать.

На мой взгляд, все это последствия так называемой теории поколений, которую придумали в Америке, а потом психологи начали активно продавать работодателям, как некую таблетку, помогающую работать с молодежью. А точнее, как объяснение, почему зумерам надо платить копейки.

В сфере медиа, рекламы и пиара начинающие специалисты больше похожи на очень бедных ребят, которые не знают, как прожить на 25-70 тыс. руб. В итоге зумеры идут подрабатывать, выматывают себя, а кто-то просто меняет сферу деятельности. Им мало платят за работу, но при этом требуют с каждым годом все больше и больше. В итоге у молодых нет стимула работать, а руководители бьются в истерике и нанимают специалистов, которые рассказывают, какие же все поколения разные. Там как раз звучит очень много оправданий для тех, кто не готов платить достойную зарплату. За это работодатели готовы отдать сотни тысяч или миллионы рублей, а вот начинающему специалисту денег, скорее всего, не дадут.

Молодым специалистам тоже нравится теория поколений, потому что там говорится о том, чего не могут делать люди старшего возраста. При этом делается упор на уникальность молодого поколения. В итоге мы говорим не про то, что все поколения должны прокачивать себя, получать новые знания, а просто объясняем: «Ну они же зумеры, у них вот так вот все». Ну это же бред.

Раньше была история, когда работодателям объясняли: «Ну он же по гороскопу весы, поэтому такой эмоциональный…». Сейчас у нас теория поколений. Больше всего мне нравится тема, когда говорят, что зумеры обижаются на всякую ерунду. Что они ранимые ребята. То есть, если обиделась на начальника 30-40 летняя женщина, которая полгода будет думать план мести и в итоге его осуществит – это другое. А может, и зумера, и этой женщины, которые обиделись, просто не должно быть на рабочем месте?

Тем, кто себя относит к зумерам и учится на пиар/журналистику/рекламу, и так далее, очень хочется сказать следующее. В студенческие годы лучше тестируйте нейросети, снимайте ролики для ВК и других площадок, реализуйте проекты, подавайтесь на гранты, участвуйте в молодежных форумах. Делайте то, что вас прокачает, как специалиста. Уверен, что вы уже задумались про то, какой вы зумер, но не протестировали хотя бы три-четыре нейронки.

Иван Колотовкин, медиа-менеджер, участник проекта «Мастерская новых медиа»

Фотограф: Павел Ребрук
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