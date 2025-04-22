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Медианная зарплата зумеров в России составляет 49 тыс. рублей

УрБК, Москва, 25.06.2025. Медианная зарплата работников в возрасте от 18 до 24 лет (поколение Z) в России в I квартале составила 48 тыс. 952 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании сервисов «СберАналитика» и «Работа.ру», пишет ТАСС.

Отмечается, что наиболее высокий доход предлагают зумерам в сферах «Добыча полезных ископаемых» (109,1 тыс. руб.), «Строительство» (94,3 тыс. руб.), «Транспортировка и хранение» (87,8 тыс. руб.), «Информация и связь (87,7 тыс. руб.), «Финансы и страхование» (79 тыс. руб.).

Аналитики отмечают, что зарплаты в этой группе растут быстрее, чем средние показатели по стране. Хотя у более старшего поколения доходы все еще намного выше. Так, медианная зарплата работников в возрасте от 25 до 34 лет в России составляет 62 тыс. 970 руб. в месяц.
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