Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал закупку 15 трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о том, что город проведет аукцион на закупку ...