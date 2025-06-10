УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:49

Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Екатеринбургские власти заключили контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом на поставку 15 трехсекционных трамваев. Новый транспорт выйдет на улицы до 31 января 2026 года, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

Отмечается, что поставщик получит за выполнение контракта почти 2,1 млрд руб. Это на 600 млн руб. меньше, чем начальная цена аукциона.

Новые вагоны будут низкопольными, оснащены информационными табло, кондиционерами, климат-контролем, USB-разъемами. Транспорт сможет вмещать до 150 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем торгов стала компания «Автотехком».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.06.2025 В Екатеринбурге определили поставщика 15 новых трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Екатеринбург закупит 15 новых трехсекционных трамваев у Усть-Катавского ...

26.05.2025 Екатеринбург объявил новый аукцион на закупку 15 трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. Екатеринбург повторно объявил аукцион на закупку 15 низкопольных трехсекционных ...

21.05.2025 Екатеринбург получит 15 автобусов-гармошек

Муниципальный контракт заключен с компанией «Автотехком» ...

07.05.2025 В Екатеринбурге определили поставщика 15 автобусов-гармошек

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. В Екатеринбурге выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем торгов стала ...

31.03.2025 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал закупку 15 трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о том, что город проведет аукцион на закупку ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку26.05.2025В Екатеринбурге 1 июня ГК «КОРТРОС» организует масштабный праздник в честь 20-летия проекта «Академический»05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июнь 2025 (428)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18