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Вчера, 17:19

В Екатеринбурге определили поставщика 15 новых трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Екатеринбург закупит 15 новых трехсекционных трамваев у Усть-Катавского вагоностроительного завода. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на результаты аукциона.

Отмечается, что поставщик получит за выполнение контракта почти 2,1 млрд руб. Это на 600 млн руб. меньше, чем начальная цена аукциона.

Новые вагоны будут низкопольными, оснащены современным оборудованием и рассчитаны на одновременное размещение до 150 пассажиров. Их предполагается поставить в Екатеринбург до конца января 2026 года.

Ранее в Екатеринбурге выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем торгов стала компания «Автотехком».

Планируется, что новый общественный транспорт начнет курсировать по улицам уральской столицы уже в августе. Его предполагается направить на самые востребованные маршруты (№ 50, № 57, рассматривается вариант усиления № 58).
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