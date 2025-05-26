В Екатеринбурге определили поставщика 15 новых трехсекционных трамваев

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. Екатеринбург повторно объявил аукцион на закупку 15 низкопольных трехсекционных ...21.05.2025 Екатеринбург получит 15 автобусов-гармошек
Муниципальный контракт заключен с компанией «Автотехком» ...07.05.2025 В Екатеринбурге определили поставщика 15 автобусов-гармошек
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. В Екатеринбурге выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем торгов стала ...16.04.2025 Транспортный парк Екатеринбурга увеличится еще на 15 автобусов-«гармошек»
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В Екатеринбурге в рамках транспортной реформы будет закуплено 15 автобусов-«гармошек» ...31.03.2025 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал закупку 15 трехсекционных трамваев
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о том, что город проведет аукцион на закупку ...