В Качканаре суд взыскал в доход государства более 25 млн рублей, незаконно обналиченных коммерческим предприятием

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Качканарский городской суд взыскал в доход государства свыше 25 млн руб., незаконно обналиченных ООО «Аристейя», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Суд установил, что компания с июня по июль 2023 года перечислила крупную сумму физическому лицу якобы в качестве премий, при отсутствии реальных трудовых отношений и договоров. При этом руководство фирмы оказалось номинальным. Сама организация оказалась фиктивной — не вела хозяйственную деятельность и не имела активов.



Городской суд увидел в этом признаки недобросовестных действий, нацеленных на вывод и обналичивание денежных средств.