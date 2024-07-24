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В Качканаре суд взыскал в доход государства более 25 млн рублей, незаконно обналиченных коммерческим предприятием

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Качканарский городской суд взыскал в доход государства свыше 25 млн руб., незаконно обналиченных ООО «Аристейя», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что компания с июня по июль 2023 года перечислила крупную сумму физическому лицу якобы в качестве премий, при отсутствии реальных трудовых отношений и договоров. При этом руководство фирмы оказалось номинальным. Сама организация оказалась фиктивной — не вела хозяйственную деятельность и не имела активов.

Городской суд увидел в этом признаки недобросовестных действий, нацеленных на вывод и обналичивание денежных средств.
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