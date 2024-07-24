В Качканаре суд взыскал в доход государства более 25 млн рублей, незаконно обналиченных коммерческим предприятием

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Чкаловский районный суд Екатеринбург взыскал в доход государства свыше 3,3 млн руб. с ...17.01.2020 Суд взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского полученные в качестве взятки 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Cуд по иску прокуратуры взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова ...13.12.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с экс-участкового полиции и его супруги свыше 1,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге по иску прокуратуры суд взыскал с экс-сотрудника полиции и его супруги ...09.09.2019 С жителя Свердловской области взыскали незаконно полученные по ничтожной сделке 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. С жителя Свердловской области взыскали 9 млн руб. за признанную ничтожной сделку с ООО ...28.09.2016 Суд взыскал с бывшей главы Кушвы более 2,7 млн рублей взятки, полученной в 2008 году
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2016. Кушвинский городской суд взыскал с бывшей главы муниципалитета Галины Никитиной более ...