МВД предупредило о мошеннической схеме через звонки на домашние телефоны

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»
УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...26.02.2025 МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана студентов
УрБК, Москва, 26.02.2025. МВД РФ предупредило о новой мошеннической схеме, нацеленной на обман студентов, пишет ...24.02.2025 МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard
УрБК, Москва, 24.02.2025. МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и ...21.08.2024 Свердловское Управление ФНС России предупредило граждан о новой схеме мошенников
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Специалисты Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской ...