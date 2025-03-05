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МВД предупредило о мошеннической схеме через звонки на домашние телефоны

УрБК, Москва, 24.06.2025. В России в нескольких регионах зафиксировали звонки мошенников на домашние телефоны. Злоумышленники под видом работников Ростелекома предлагают жертвам продлить договор связи, а затем просят назвать код авторизации из смс. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как только аферисты получили код, у них появляется возможность завладеть важными аккаунтами жертвы. Вслед за этим мошенники звонят во второй раз, но уже представляясь правоохранительными органами или Росфинмониторингом.

Злоумышленники внушают жертве, что с ее аккаунтом и счетами «проводятся незаконные операции» и для «защиты» или «проверки» просят передать денежные средства курьеру.
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