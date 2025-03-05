МВД предупредило о мошеннической схеме через звонки на домашние телефоны

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В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...

МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана студентов

УрБК, Москва, 26.02.2025. МВД РФ предупредило о новой мошеннической схеме, нацеленной на обман студентов, пишет ...

МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard

УрБК, Москва, 24.02.2025. МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и ...

Свердловское Управление ФНС России предупредило граждан о новой схеме мошенников

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Специалисты Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской ...