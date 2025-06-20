Официальный курс доллара США снизился до 78,29 руб., евро — до 89,84 руб.

УрБК, Москва, 24.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июня 2025 года. Курс доллара США снизился на 21 коп., до 78,29 руб., евро — на 30 коп., до 89,84 руб.