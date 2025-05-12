Мошенники за неделю похитили у екатеринбуржцев более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Мошенники за последнюю неделю похитили у жителей Екатеринбурга 10 млн 589 тыс. руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.



В полиции напоминают, что жертвами злоумышленников часто являются пенсионеры. Так, 19 июня в уральской столице задержали курьера, который забрал у 76-летней пенсионерки 1,5 млн руб. Телефонные мошенники обманули женщину, используя старую схему «родственник попал в ДТП».



В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Почти все деньги он успел перевести организаторам мошенничества через криптообменник.