Мошенники за неделю похитили у екатеринбуржцев более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у местной жительницы 1941 года рождения ...28.04.2025 Мошенники за неделю похитили у жителей Екатеринбурга свыше 35 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. Телефонные мошенники за прошедшую неделю похитили у екатеринбуржцев более 35 млн руб., ...07.04.2025 Пенсионерке из Екатеринбурга вернули 4 млн руб., похищенных телефонными мошенниками
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Екатеринбурге задержали курьера, который забрал у пенсионерки 4 млн руб. Об этом ...31.03.2025 Мошенники за неделю похитили у екатеринбуржцев свыше 24 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. За последнюю неделю мошенники похитили у жителей Екатеринбурга более 24 млн руб., ...13.01.2025 В Екатеринбурге мошенники использовали в качестве курьера обманутую пожилую женщину
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге мошенники похитили у пенсионерки около 3 млн руб. В качестве курьера ...