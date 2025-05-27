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Вчера, 14:52

Глава ВЦИОМ: Россия переживает «демографическую осень»

УрБК, Москва, 23.06.2025. Демографический кризис в РФ можно разрешить увеличением продолжительности жизни, повышением рождаемости и завозом мигрантов. Об этом заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на ПМЭФ, сообщает РИА «Новости».

В. Федоров отметил, что основной акцент нужно сделать на увеличении продолжительности жизни и повышении количество рождений. Третий параметр — миграция — «находится под общественным запретом», так как граждане не желают увеличения притока мигрантов.

По словам В Федорова, на текущий момент страна переживает «демографическую осень», и не исключено ухудшение ситуации и наступление «зимы».
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