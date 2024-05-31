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Вчера, 13:41

Доходы Свердловской области за I квартал составили 113,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Доходы бюджета Свердловской области за I квартал 2025 года составили 113,5 млрд руб. Об этом говорится в отчете регионального Минфина, принятого главой области Денисом Паслером, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Расходы областной казны выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 107 млрд руб. Более 80% из них были направлены на социальную сферу.

Согласно докладу, финансирование социальной сферы обошлось бюджету в 86,1 млрд руб., что на 19,7 млрд больше показателя за аналогичный период прошлого года. Рост расходов связан, в том числе, с индексацией мер соцподдержки.

По словам министра финансов региона Александра Старкова, исполнение бюджета показывает, что социально-экономическая ситуация в области остается устойчивой, несмотря на санкционное давление.
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