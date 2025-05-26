В Свердловской области поголовье овец и коз за год снизилось на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В Свердловской области в хозяйствах всех категорий поголовье овей и коз в мае 2025 года составило 58,7 тыс. голов, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В то же время поголовье свиней сократилось на 2,1% (до 378,6 тыс. голов), крупного рогатого скота — на 1,5% (до 260,5 тыс. голов), в том числе коров — на 1,5% (до 116,9 тыс. голов).



Поголовье птицы в регионе за год выросло на 1,4% (до 12,7 млн голов).