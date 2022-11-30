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В России за год подорожали почти все виды дорожных работ

УрБК, Москва, 23.06.2025. В России за год подорожали почти все виды дорожных работ, кроме некоторых типов работ на определенных трассах. Об этом говорится в ежегодном отчете Минтранса, пишет «Коммерсантъ».

Сильнее всего подорожала реконструкция километра трассы 4-й категории — на 73%. Капремонт дороги 2-й категории стал дороже на 36,7%. При этом сократилась цена на строительство дороги 4-й категории и реконструкцию дороги 3-й категории — на 24% и 43% соответственно.

Неравномерность динамики цен, по мнению экспертов, объясняется инфляцией, изменением проектных решений и другими факторами, включая применение новых технологий и реализацию нацпроектов.

Отметим, что на модернизацию и развитие дорожной сети страны в текущем году было выделено более 9 трлн руб. Из них 1,4 трлн руб. — на строительство новых федеральных дорог, 1,3 трлн руб. — на объекты компании «Автодор», 2,4 трлн руб. — на помощь регионам в ремонте и строительстве местных трасс.
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