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Сегодня, 12:03

На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер

На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер. Его организацию на месте закрытой в 2021 году птицефабрики «Среднеуральская» обсудили врио губернатора региона Денис Паслер, гендиректор группы компаний BROZEX Вячеслав Брозовский и совладелец Уральской агропромышленной группы Андрей Петров. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Площадь нового объекта составит 112 га. На его территории будут размещены 50 резидентов — производителей продуктов питания. Будет создано около 5 тыс. рабочих мест. Объем вложений в проект оценивается в 50 млрд руб.

Д. Паслер также сообщил, что на полное заполнение кластера потребуется пять-семь лет, а его создание укрепит продовольственную безопасность региона и серьезно пополнит бюджет области.
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