На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер

В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они получат поддержку из ...17.06.2025 В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области создали семь новых кластеров программы «Профессионалитет». Они ...02.06.2025 В Свердловской области приведут в порядок около 442 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области в нынешнем сезоне приведут в порядок около 442 км дорог. Из них ...25.04.2025 Денис Паслер поручил усилить работу по обновлению техники и устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. В Свердловской области в ходе посевной компании этого года засеют 760 тыс. га земли. Об ...23.04.2025 Фабрика «Калина» планирует к 2030 году увеличить мощности на 30%
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2025. Косметическая фабрика «Калина» в Екатеринбурге планирует к 2030 году увеличить мощности ...