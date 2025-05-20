Оборот оптовой торговли в Свердловской области за год вырос почти на 4%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-марте 2025 года составил 1 трлн ...20.06.2024 Оборот оптовой торговли в УрФО за год снизился на 7,6%
Оборот оптовой торговли в I квартале 2024 года по Уральскому федеральному округу (УрФО) составил 2 трлн 421,4 млрд руб. ...28.03.2024 Оборот оптовой торговли в УрФО за год вырос почти на 19%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Оборот оптовой торговли в 2023 году по Уральскому федеральному округу составил 11 трлн ...15.06.2022 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2022. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2022 года составил 1 трлн ...02.06.2021 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в апреле вырос на 26%
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в апреле 2021 года составил 262 млрд 758 ...