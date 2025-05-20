Оборот оптовой торговли в Свердловской области за год вырос почти на 4%

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области за январь-апрель 2025 года составил 1 трлн 712,6 млрд руб.



Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 3,6% (в сопоставительных ценах).



В апреле оборот оптовой торговли в регионе увеличился на 6,7% год к году, до 468,6 млрд руб.