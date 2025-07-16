Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в первом полугодии вырос на 4%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июне 2025 года составил 2 трлн 592,5 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 4,2% (в сопоставительных ценах).



Отметим, что в июне 2025 года оборот увеличился на 10,7% год к году, до 448,94 млрд руб.