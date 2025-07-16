УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:02

Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в первом полугодии вырос на 4%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июне 2025 года составил 2 трлн 592,5 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 4,2% (в сопоставительных ценах).

Отметим, что в июне 2025 года оборот увеличился на 10,7% год к году, до 448,94 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.07.2025 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-мае вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 2 трлн ...

10.07.2025 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-мае вырос на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 701,2 ...

23.06.2025 Оборот оптовой торговли в Свердловской области за год вырос почти на 4%

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области за январь-апрель 2025 года составил 1 ...

20.05.2025 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в I квартале вырос на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-марте 2025 года составил 1 трлн ...

10.08.2021 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в I полугодии увеличился на 13%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в апреле-июне 2021 года составил 805 ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (494)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.