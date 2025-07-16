Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в первом полугодии вырос на 4%

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 2 трлн ...10.07.2025 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-мае вырос на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 701,2 ...23.06.2025 Оборот оптовой торговли в Свердловской области за год вырос почти на 4%
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области за январь-апрель 2025 года составил 1 ...20.05.2025 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в I квартале вырос на 2,5%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-марте 2025 года составил 1 трлн ...10.08.2021 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в I полугодии увеличился на 13%
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в апреле-июне 2021 года составил 805 ...