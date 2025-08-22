УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:55

Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос на 5%

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июле 2025 года составил 3 трлн 031,1 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 5,3% (в сопоставительных ценах).

Отметим, что в июле текущего года оборот увеличился на 11,7% год к году, до 438,62 млрд руб.
