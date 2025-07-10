Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-мае вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 2 трлн 143,5 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,9% (в сопоставимых ценах).



Отметим, что в мае 2025 года оборот увеличился на 0,2% год к году, до 431 млрд руб.