Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-мае вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 701,2 ...23.06.2025 Оборот оптовой торговли в Свердловской области за год вырос почти на 4%
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области за январь-апрель 2025 года составил 1 ...20.05.2025 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в I квартале вырос на 2,5%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2025. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-марте 2025 года составил 1 трлн ...15.06.2022 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2022. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2022 года составил 1 трлн ...07.04.2022 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 14,7%
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-феврале 2022 года составил 550 ...