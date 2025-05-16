Три проекта БФ «Металлург» при поддержке ММК получат финансирование Фонда президентских грантов

УрБК, Магнитогорск, 16.05.2025. Благотворительный фонд «Металлург» опубликовал годовой отчет за 2024 год. Общие расходы ...15.04.2025 Благотворительный фонд «Металлург» ПАО «ММК» получил второй «Золотой стандарт» на всероссийском конкурсе годовых отчетов «Точка отсчета»
УрБК, Магнитогорск, 15.04.2025. Благотворительный фонд «Металлург» Магнитогорского металлургического комбината (ПАО ...07.06.2024 В Магнитогорске открыта вторая очередь центра социальной помощи детям с особенностями ментального развития «Мозаика»
УрБК, Магнитогорск, 07.06.2024. В Магнитогорске официально открыта вторая очередь созданного Благотворительным фондом ...23.03.2021 ММК направил на реализацию программы помощи людям старшего поколения «Забота» более 258 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 23.03.2021. В 2020 году Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») направил свыше 258 млн ...06.11.2020 Проект ММК стал победителем конкурса Фонда президентских грантов
УрБК, Магнитогорск, 06.11.2020. Проект благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «ММК») ...