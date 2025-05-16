Три проекта БФ «Металлург» при поддержке ММК получат финансирование Фонда президентских грантов

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 23.06.2205. Три социально-направленных проекта благотворительного фонда «Металлург», создателем и основным благотворителем которого является Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО ММК), стали победителями конкурса президентских грантов, сообщает пресс-служба ММК.Софинансирование инициатив, направленных на поддержку людей с ментальными особенностями развития и пенсионеров, начнется в июле 2025 года.Грант получит учебно-тренировочное пространство «Я могу сам» от Центра «Мозаика», где в разных форматах помогают семьям, воспитывающим детей с ментальными особенностями развития.Софинансирование будет выделено и Клубу активного долголетия «Сохранись» Центра социального обслуживания населения БФ «Металлург». Здесь поддерживают людей старшего поколения в стремлении к динамичной социальной жизни.Также финансовую поддержку получит новый проект БФ — «НаТВОРИли». Это мастерские (текстильная, косметическая, арт-студия, гончарная, социально-бытовая) сопровождаемой социальной занятости для молодых людей с ментальными особенностями.Отметим, что в 2024 году ММК и его дочерними обществами благотворительному фонду «Металлург» было направлено около 1,1 млрд руб. В том числе на реализацию программ для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья; воспитывающих детей с ОВЗ многодетных семей, одаренных и оставшихся без попечения родителей детей и подростков, пенсионеров, матерей-одиночек и малообеспеченных граждан.