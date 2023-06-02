В Магнитогорске открыта вторая очередь центра социальной помощи детям с особенностями ментального развития «Мозаика»

УрБК, Магнитогорск, 07.06.2024. В Магнитогорске официально открыта вторая очередь созданного Благотворительным фондом «Металлург» центра социальной помощи детям с особенностями ментального развития «Мозаика». С итогами ремонтных работ и обеспечением центра необходимым оборудованием ознакомились генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников, начальник управления делами и социальным развитием Алексей Коваленко, начальник управления соцзащиты Магнитогорска Лилия Ярыгина.



Как сообщает пресс-служба ММК, история этого центра началась в 2019 году с гранта в 900 тыс. руб., на которые было приобретено первое оборудование для занятий с особенными детьми. Повышенный спрос на эти занятия со стороны подопечных фонда подтолкнул БФ «Металлург» к созданию отдельного центра. Так, в 2022 году ПАО «ММК» предоставило под центр помещение площадью 426 кв. м. и направило 15,1 млн руб. на его капитальный ремонт.



«Мозаика» стала по-настоящему народным проектом: в финансировании работ и покупке оборудования приняли участие 46 городских организаций, собрав 6,2 млн руб., а сбор со стороны физлиц составил 5,7 млн руб. На приобретение развивающего оборудования, спортивного инвентаря и методических материалов было направлено более 8 млн руб. грантовых средств.



Занятия в «Мозаике» проводятся профильными специалистами бесплатно, и на сегодняшний день в учреждении занимаются 88 ребят с ментальными особенностями развития. Они посещают индивидуальные занятия с логопедом и дефектологом, занимаются адаптивной физкультурой на специальном оборудовании, а в инклюзивной мастерской получают профильные трудовые навыки, на учебной кухне в рамках проекта «Вкусное дело» учатся готовить. Также в центре есть группа кратковременного пребывания, где для детей проводятся занятия по «Основам социальной жизни» и другие досуговые мероприятия, а для родителей предусмотрены занятия с психологом.



В завершение встречи генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, выразив радость за успехи подопечных «Мозаики», сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос об учреждении отделения ранней помощи детям с ментальными особенностями, где получат возможность для развития магнитогорцы и жители близлежащих районов в возрасте от трех лет.