Число выданных на Среднем Урале кредитных карт за год снизилось на 54%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в мае снизилось на 53,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 35,2 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким результатом Свердловская область заняла пятую строчку среди регионов-лидеров по количеству выданных карт. Выше нее расположились Москва (81,9 тыс. ед.), Московская область (67,1 тыс. ед.), Краснодарский край (53,2 тыс. ед.), а также Санкт-Петербург (46,2 тыс. ед.).



В целом по стране в мае 2025 года выдали 1,08 млн кредитных карт. Это на 53,5% меньше, чем за тот же период прошлого года (2,31 млн ед.).



«После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась. Так, в январе-мае текущего года число выдаваемых кредиток находилось на уровне 1,07-1,11 млн. ед. в месяц», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



При этом он отметил, что говорить об окончании периода сокращения выдачи пока рано.