Число выданных на Среднем Урале кредитных карт за год снизилось на 54%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2025. Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в январе-апреле 2025 года сократилось на ...20.05.2025 Число выданных в Свердловской области кредитных карт за год снизилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2025. В Свердловской области в апреле 2025 года было выдано 35,4 тыс. кредитных карт. По ...24.03.2025 Число выданных на Среднем Урале кредитных карт за год сократилось вдвое
Число выданных на Среднем Урале новых кредитных карт в феврале снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом ...24.03.2025 Число выданных на Среднем Урале кредитных карт за год сократилось вдвое
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. Число выданных на Среднем Урале новых кредитных карт в феврале снизилось на 53% по ...24.01.2025 На Среднем Урале число выданных в IV квартале кредитных карт снизилось на 28%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. На Среднем Урале в IV квартале 2024 года число выданных новых кредитных карт снизилось ...