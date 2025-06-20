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Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в январе-мае снизилось на 50%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в январе-мае 2025 года снизилось на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 174,9 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Свердловская область заняла шестую строчку регионов-лидеров по количеству выданных карт. Выше нее расположились Москва (429,9 тыс. ед.), Московская область (344 тыс. ед.), Краснодарский край (262,5 тыс. ед.), Санкт-Петербург (237 тыс. ед.), а также Республика Башкортостан (176,3 тыс. ед.).

В целом по стране в январе-мае текущего года выдано 5,44 млн кредитных карт. Это на 51,4% меньше, чем за тот же период 2024 года (в январе-мае 2024 года —11,17 млн ед.).

«После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на уровне 1,07-1,11 млн ед. в месяц», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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