На Среднем Урале выплаты по договорам ДМС за I квартал выросли на 70%

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Средняя цена полиса ОСАГО в России за год снизилась на 5,1%

УрБК, Москва, 06.06.2025. Средняя цена классического полиса ОСАГО в России в I квартале 2025 года составила 6,7 тыс. ...

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