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Вчера, 17:43

На Среднем Урале выплаты по договорам ДМС за I квартал выросли на 70%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. На Среднем Урале выплаты по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) за I квартал 2025 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,2 млрд руб. Отмечается, что общая сумма взносов в систему ДМС увеличилась на треть, до 2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Общее число застрахованных свердловчан за год выросло до 48,5 тыс. человек (+7,6 тыс. человек). Средняя цена полиса в регионе достигла 41 тыс. руб.

Аналитики ЦБ связывают рост популярности ДМС с желанием работодателей повысить лояльность сотрудников к предприятию на фоне дефицита кадров на рынке труда.

«Повышение объемов выплат по ДМС связано как в целом с ростом сегмента из-за подключения большого количества работодателей, так и с увеличением покрытия медицинских услуг», — полагает начальник Экономического управления Уральского ГУ Банка России Василий Щербаков.
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