В Екатеринбурге подготовят прогноз социально-экономического развития города до 2042 года

К 2040 году численность населения Екатеринбурга увеличится до 1 млн 739 тыс. человек, исходя из умеренного сценария ...05.03.2025 Численность населения Екатеринбурга к 2040 году превысит 1,7 млн человек
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. К 2040 году численность населения Екатеринбурга увеличится до 1 млн 739 тыс. человек, ...21.11.2024 Средняя зарплата жителей Екатеринбурга в новом году вырастет до 113 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Средняя зарплата жителей Екатеринбурга в новом году вырастет до 113 тыс. руб. Об этом ...25.02.2021 Администрация Екатеринбурга запустила общественное обсуждение по стратегии развития города
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Администрация Екатеринбурга запустила общественные обсуждения проектов стратегических ...22.11.2018 Правительство РФ рассмотрит прогноз социально-экономического развития страны до 2036 года
УрБК, Москва, 22.11.2018. Правительство РФ на заседании в четверг, 22 ноября 2018 года рассмотрит прогноз долгосрочного ...