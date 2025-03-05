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Вчера, 16:24

В Екатеринбурге подготовят прогноз социально-экономического развития города до 2042 года

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Власти Екатеринбурга подготовят прогноз социально-экономического развития города до 2042 года с ориентиром на 2045 год. Постановление о разработке данного документа подписал глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики администрации уральской столицы.

Уточняется, что авторы документа проанализируют существующее положение города, представят возможные сценарии развития Екатеринбурга и сделают прогноз развития отраслей экономики.

После завершения подготовки документа его выставят на общественные обсуждения.

Добавим, что социально-экономический прогноз развития — главный стратегический документ Екатеринбурга. На него опирается город при составлении планов по строительству, модернизации инфраструктуры и корректировке различных программ.

Ранее сообщалось, что к 2040 году численность населения Екатеринбурга увеличится до 1 млн 739 тыс. человек, исходя из умеренного сценария прогноза социально-экономического развития города.

Также прогнозируется, что к 2030 году количество жителей Екатеринбурга превысит 1 млн 612 тыс. человек, а к 2036 году достигнет отметки в 1 млн 674 тыс.
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