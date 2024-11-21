Численность населения Екатеринбурга к 2040 году превысит 1,7 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. К 2040 году численность населения Екатеринбурга увеличится до 1 млн 739 тыс. человек, ...21.11.2024 Средняя зарплата жителей Екатеринбурга в новом году вырастет до 113 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Средняя зарплата жителей Екатеринбурга в новом году вырастет до 113 тыс. руб. Об этом ...21.11.2019 Депутатам ЕГД представили прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга до 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Администрация Екатеринбурга представила депутатам городской думы проект среднесрочного ...22.11.2018 Правительство РФ рассмотрит прогноз социально-экономического развития страны до 2036 года
УрБК, Москва, 22.11.2018. Правительство РФ на заседании в четверг, 22 ноября 2018 года рассмотрит прогноз долгосрочного ...02.09.2010 Правительство Свердловской области: Инфляция в 2011 году в регионе не должна превысить 5,9%
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2010. Правительство Свердловской области представило в Областную Думу основные показатели ...