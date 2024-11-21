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Вчера, 14:54

Численность населения Екатеринбурга к 2040 году превысит 1,7 млн человек

К 2040 году численность населения Екатеринбурга увеличится до 1 млн 739 тыс. человек, исходя из умеренного сценария прогноза социально-экономического развития города. Об этом сообщает департамент информполитики уральской столицы.

Также прогнозируется, что к 2030 году количество жителей Екатеринбурга превысит 1 млн 612 тыс. человек, а к 2036 году достигнет отметки в 1 млн 674 тыс.

«С демографической точки зрения преимуществами уральской столицы станут высокий уровень образования, большой научный потенциал, а также опережающий рост заработных плат. Это, по расчетам, привлечет в город молодежь и экономически активное население из других регионов страны», — говорится в сообщении.

Добавим, что с 5 марта по 3 апреля в Екатеринбурге проводятся общественные обсуждения проекта прогноза социально-экономического развития города до 2036 года с целевыми ориентирами до 2040 года. Документ включает три сценария развития: прорывной, консервативный и умеренный, охватывающие ключевые сферы жизнедеятельности уральской столицы, такие как демография, промышленность, строительство, инвестиционная активность и экология.

В целом, по прогнозу, Екатеринбург ожидает уверенный рост. Главным трендом в развитии станут высокотехнологичные и наукоемкие производства, формирование промышленных кластеров, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта.
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