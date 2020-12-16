Свердловская область заняла 10 место в инвестиционном рейтинге регионов

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...14.02.2018 Свердловская область заняла 11 место в рейтинге регионов по качеству жизни
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2018. Свердловская область заняла 11 место в рейтинге субъектов РФ по уровню качества жизни, ...22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...16.12.2015 Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2015. Свердловская область заняла 29 место в рейтинге субъектов РФ по доступности покупки ...24.06.2010 Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ
Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ. Рейтинговое агентство AK&M ...