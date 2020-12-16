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Вчера, 15:07

Свердловская область заняла 10 место в инвестиционном рейтинге регионов

Свердловская область заняла 10 место в Национальном инвестиционном рейтинге, который составило Агентство стратегических инициатив (АСИ), говорится в сообщении АСИ.

Рейтинг основан на оценке условий для предпринимательства в российских субъектах. Его цель — выявить эффективность действий региональных властей по созданию комфортных условий для бизнеса и устранению препятствий, мешающих развитию предпринимательской деятельности.

«Инвестиционной привлекательностью нашей области сейчас занимается рабочая группа, куда входят все ключевые областные министерства. Это позволило повысить ответственность за реализацию инвестиционных проектов», — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Добавим, что первое место в рейтинге заняла Москва, второе разделили Московская область и Татарстан, третье — Сахалинская и Тюменская области.
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