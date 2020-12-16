Свердловская область заняла 10 место в инвестиционном рейтинге регионов

Свердловская область заняла 10 место в Национальном инвестиционном рейтинге, который составило Агентство стратегических инициатив (АСИ), говорится в сообщении АСИ.



Рейтинг основан на оценке условий для предпринимательства в российских субъектах. Его цель — выявить эффективность действий региональных властей по созданию комфортных условий для бизнеса и устранению препятствий, мешающих развитию предпринимательской деятельности.



«Инвестиционной привлекательностью нашей области сейчас занимается рабочая группа, куда входят все ключевые областные министерства. Это позволило повысить ответственность за реализацию инвестиционных проектов», — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.



Добавим, что первое место в рейтинге заняла Москва, второе разделили Московская область и Татарстан, третье — Сахалинская и Тюменская области.