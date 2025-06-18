Российским маркетплейсам могут запретить изменение цен без согласия продавца

УрБК, Москва, 18.06.2025. Глава Минпромторга Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме озвучил ...12.05.2025 Половина непродовольственных торговых сетей рискуют стать убыточными
УрБК, Москва, 12.05.2025. Половина непродовольственных торговых сетей в России рискуют получить убыток по итогам 2025 ...07.05.2025 Розничные сети попросили правительство ограничить скидки маркетплейсов до 10%
УрБК, Москва, 07.05.2025. Розничные сети попросили правительство РФ ограничить размер максимальных скидок ...09.10.2024 Минтруд РФ предложил запретить через онлайн-платформы организацию «работ повышенной опасности»
УрБК, Москва, 09.10.2024. Минтруд выступил с предложением запретить организацию «работ повышенной опасности» через ...02.06.2021 Правительство РФ разрешило маркетплейсам продавать лекарства в интернете
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. Правительство РФ разрешило маркетплейсам и несетевым аптекам продавать безрецептурные ...