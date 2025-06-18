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Вчера, 14:25

Российским маркетплейсам могут запретить изменение цен без согласия продавца

УрБК, Москва, 20.06.2025. Глава Минпромторга Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что российским маркетплейсам могут запретить изменять цены без согласования с продавцом, пишет ТАСС.

Министр отметил, что такая норма прописана в законопроекте «О платформенной экономике». Если его примут, то торговые площадки перед проведением акций и введением скидок будут обязаны заранее получить четкое согласие от продавцов.

Напомним, что в феврале 2025 года Минэкономразвития внесло законопроект «О платформенной экономике» в правительство РФ.

Ранее розничные сети попросили правительство РФ ограничить размер максимальных скидок онлайн-площадок до 10%.
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