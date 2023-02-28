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Вчера, 12:53

Каждый десятый россиянин полностью отказался от наличной оплаты

УрБК, Москва, 20.06.2025. 10% опрошенных россиян полностью перешли на безналичные расчеты, отказавшись от наличных. В то же время, примерно такая же доля населения (9%) продолжает пользоваться исключительно наличными деньгами, игнорируя банковские карты и электронные платежи. Об этом говорится в исследовании Банка России.

По данным регулятора, в прошлом году 21% россиян ежедневно расплачивался бумажными деньгами. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 4 п.п.

Доля граждан, которые не представляют свою жизнь без наличных расчетов, за год увеличилась с 40 до 43%.

Также в материалах ЦБ отмечается, что доля россиян, хранящих сбережения в наличных рублях, за отчетный период выросла на 2 п.п., до 32%.
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