Каждый десятый россиянин полностью отказался от наличной оплаты

Материалы по теме

Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%

УрБК, Москва, 28.02.2023. Ожидания населения России по инфляции на следующий год выросли с 11,6% в январе до 12,2% в ...

Почти 40% россиян тратят все деньги на текущие нужды

Большая часть россиян откладывает деньги после всех необходимых трат (44%). Этот показатель вырос за десять лет на 12%. ...

Почти 40% россиян тратят все деньги на текущие нужды

УрБК, Москва, 29.08.2022. Большая часть россиян откладывает деньги после всех необходимых трат (44%). Этот показатель ...

ВЦИОМ: Лишь 1% россиян использует только безналичный расчет

УрБК, Москва, 09.03.2017. Лишь 1% россиян предпочитают расплачиваться только по «безналу». Об этом сообщает ...

По итогам 2012 года в России доля онлайн-платежей с помощью банковских карт составила почти 60%

УрБК, Москва, 27.11.2013. Треть россиян, имеющих банковские счета, использует интернет-банкинг, но считает его ...