Продажи подержанных легковых автомобилей в России в мае снизились на 4%

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Продажи легковых авто с пробегом в РФ за год выросли на 6%

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Рынок подержанных легковых авто в сентябре вырос на 3,9%

УрБК, Москва, 23.10.2024. Продажи автомобилей с пробегом в сентябре 2024 года выросли на 3,9% по сравнению с ...

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В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 42,2% больше, чем в июне ...

В России на 42,2% выросли продажи подержанных легковых автомобилей

УрБК, Москва, 14.07.2023. В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на ...