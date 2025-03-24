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Вчера, 10:38

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в мае снизились на 4%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Продажи подержанных легковых автомобилей в РФ в мае 2025 года снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 491 тыс. единиц, говорится в материалах агентства «Автостат».

Среди марок первое место заняла Lada (126,3 тыс. автомобилей). В топ-5 также вошли Toyota (48,2 тыс.), Kia (28 тыс.), Hyundai (26,6 тыс.) и Nissan (21,8 тыс.).

В модельном рейтинге лидирует Lada 2107 (продано 12,1 тыс. ед.). Далее идут Lada 2114 «Самара-2» (9,6 тыс.), Kia Rio и Hyundai Solaris (по 9,5 тыс.) и Ford Focus (8,5 тыс.)

Отмечается, что в январе-мае текущего года в РФ было реализовано 2 млн 266 легковых автомобилей с пробегом. Это на 0,8% больше, чем год назад.
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