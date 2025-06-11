Официальный курс доллара США снизился до 78,48 руб., евро — до 89,84 руб.

УрБК, Москва, 11.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2025 года. Курс доллара ...10.06.2025 Официальный курс доллара США снизился до 79,15 руб., евро — до 90,37 руб.
УрБК, Москва, 10.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2025 года. Курс доллара ...05.06.2025 Официальный курс доллара США снизился до 78,50 руб., евро — до 89,31 руб.
УрБК, Москва, 05.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2025 года. Курс доллара ...04.06.2025 Официальный курс доллара США снизился до 78,85 руб., евро — до 89,93 руб.
УрБК, Москва, 04.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2025 года. Курс доллара ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...