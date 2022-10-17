Минфин и Минэкономики обсуждают отмену неэффективных налоговых льгот

УрБК, Москва, 17.10.2022. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал неактуальным вопрос об увеличении налоговой ...02.10.2017 Минфин РФ предлагает докапитализировать Фонд развития промышленности на 16 млрд рублей
УрБК, Москва, 02.10.2017. Минфин РФ предлагает в текущем году докапитализировать Фонд развития промышленности на 16 ...18.09.2014 Правительство РФ отказалось от введения налога с продаж
УрБК, Москва, 18.09.2014. Правительство РФ отказалось от идеи возвращения налога с продаж, заявил глава Министерства ...30.05.2014 Правительство России приняло решение ограничить до 2018 года установление новых налоговых льгот в регионах
УрБК, Москва, 30.05.2014. Правительство России приняло решение ограничить до 2018 года установление новых налоговых ...22.08.2011 В Челябинской области создана система контроля за предоставлением региональных льгот по налогам
УрБК, Челябинск, 22.08.2011. В Челябинской области создана система контроля за предоставлением региональных льгот по ...