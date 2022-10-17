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Вчера, 15:35

Минфин и Минэкономики обсуждают отмену неэффективных налоговых льгот

УрБК, Москва, 19.06.2025. Минфин и Минэкономики обсуждают отмену неэффективных налоговых льгот. Вероятные изменения в налоговом законодательстве анонсировал глава министерства финансов Антон Силуанов в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ-2025, сообщает Frank Media.

Согласно сообщению, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выразил озабоченность слишком значительным, по его мнению, числом налоговых послаблений для всех отраслей и предложил Минфину заняться отменой некоторых из них, показавших свою неэффективность.

А. Силуанов ответил, что уже обсуждал это с министром экономического развития Максимом Решетниковым и заявил, что скоро депутаты смогут увидеть предложения по данному вопросу. Он также добавил, что его ведомство не фиксирует ухода в тень налогоплательщиков после прошедшего повышения налогов.
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