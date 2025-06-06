УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

В России сокращается число аграрных предприятий

УрБК, Москва, 19.06.2025. Число юридических лиц, занимающихся сельским хозяйством, в России за январь-май 2025 года сократилось на 119 штук, до 69,7 тыс. организаций. Об этом говорится в исследовании компании «Контур.Фокус», пишет «Коммерсантъ».

Аналитики указывают, что уменьшение числа предприятий связано с ухудшением прибыльности бизнеса вследствие роста затрат и трудностей с экспортом продукции. Специалисты отмечают не только падение численности компаний, но и устойчивое снижение объемов вложений в аграрный сектор экономики.

Наиболее сложная ситуация отмечается в южных регионах России. При этом на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке активность агроиндустрии растет.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.06.2025 Число открытых в РФ вакансий за январь-апрель снизилось на 15%

УрБК, Москва, 06.06.2025. Число открытых в России вакансий за январь-апрель снизилось на 15% год к году, сообщают ...

16.04.2025 За первые три месяца 2025 года число регистраций компаний в сфере общепита выросло на 5,1%

УрБК, Москва, 16.04.2025. В России за первые три месяца 2025 года число регистраций компаний в сфере общепита выросло ...

22.01.2025 Число смонтированных в России лифтов за год сократилось на 6%

УрБК, Москва, 22.01.2025. В российских многоквартирных домах за 2024 год смонтировали 40,4 тыс. лифтов. Это на 6% ...

02.04.2024 В РФ темпы открытия новых заведений общепита сократились на 40%

УрБК, Москва, 02.04.2024. По данным аналитики сервиса «Контур.Фокус», за январь-март 2024 года число регистраций новых ...

27.04.2021 Во время пандемии COVID-19 число ИП в Свердловской области сократилось на 13%, юрлиц — на 6%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. С апреля 2020 года по апрель 2021 года число индивидуальных предпринимателей, ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (347)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18