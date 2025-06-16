Почти всех российских туристов удалось эвакуировать из Ирана и Израиля

Материалы по теме

Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

УрБК, Москва, 16.06.2025. Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль по рекомендациям ...

За границей из-за коронавируса остаются 109 российских туристов

УрБК, Москва, 01.04.2020. Ростуризм насчитал 109 российских туристов, оставшихся за границей на фоне пандемии ...

С 2014 года число офисов российских турагентств сократилось в 1,5 раза

УрБК, Москва, 18.04.2016. Начиная с 2014 года количество офисов российских турагентств сократилось почти в 1,5 раза до ...

Поток туристов из России сократился на 33,8%

Российский выездной поток в I полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 24%. За ...

Поток туристов из России сократился на 33,8%

УрБК, Москва, 04.09.2015. Российский выездной поток в I полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого ...