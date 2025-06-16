УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:39

Почти всех российских туристов удалось эвакуировать из Ирана и Израиля

УрБК, Москва, 18.06.2025. Практически всех туристов из России, которые захотели покинуть Иран и Израиль, удалось эвакуировать в соседние страны, в скором времени они смогут отправиться домой. Оставшаяся часть решила продолжить отдых или лечение в Израиле. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на сотрудников турагентств.

По данным агентства «Арт-Тур», на момент закрытия воздушного пространства в Иране находилось около 100 россиян, в их число входили музыканты Большого симфонического оркестра и съемочная группа Федора Бондарчука. Всего в обеих странах на момент обострения конфликта насчитывалось порядка 500 российский туристов.

Согласно информации туроператоров, граждан России вывозят через Иорданию, Турцию и Армению.

С оставшимися туристами на связи находятся принимающие партнеры турагентств, которые следят за обстановкой в конфликтующих странах.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.06.2025 Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

УрБК, Москва, 16.06.2025. Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль по рекомендациям ...

01.04.2020 За границей из-за коронавируса остаются 109 российских туристов

УрБК, Москва, 01.04.2020. Ростуризм насчитал 109 российских туристов, оставшихся за границей на фоне пандемии ...

18.04.2016 С 2014 года число офисов российских турагентств сократилось в 1,5 раза

УрБК, Москва, 18.04.2016. Начиная с 2014 года количество офисов российских турагентств сократилось почти в 1,5 раза до ...

04.09.2015 Поток туристов из России сократился на 33,8%

Российский выездной поток в I полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 24%. За ...

04.09.2015 Поток туристов из России сократился на 33,8%

УрБК, Москва, 04.09.2015. Российский выездной поток в I полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (318)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18