В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 июня пройдет лекция «Мария и Венера. Эталон красоты в северном искусстве XVI–XVII веков»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 июня состоится лекция «Мария и Венера. Эталон красоты в северном искусстве XVI–XVII веков». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.



Лекция будет посвящена женским образам в живописи североевропейских художников. Заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова представит ценителям искусства образы богинь, жен, матерей и любовниц, аристократок и служанок. Слушателям будет предложено поговорить о каноне красоты, соотношении идеала и реальности и стереотипах в визуальной культуре XVI–XVII веков. В том числе на лекции будет освещен ставший нарицательным тип «рубенсовской женщины».