В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 июня пройдет лекция «Мария и Венера. Эталон красоты в северном искусстве XVI–XVII веков»

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 апреля состоится лекция ...25.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля состоится лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля пройдет лекция «Рубин и изумруд в ...04.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 6 февраля пройдет лекция «Символизм в зарубежном искусстве»
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 6 февраля состоится лекция «Символизм в зарубежном ...18.12.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 декабря пройдет лекция «Гроза русского искусства» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений»
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря состоится лекция ...19.10.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция об истории наивного искусства в XVII-XIX веках
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция ...