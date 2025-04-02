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Сегодня, 16:01

Минфин отмечает снижение числа заявок на выход западного бизнеса из России

УрБК, Москва, 18.06.2025. В России снизилось количество заявок на выход иностранного бизнеса из страны. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в интервью РБК.

По его словам, правительственная комиссия каждый месяц рассматривает около ста заявок, в основном на куплю-продажу невидимости и выплату дивидендов, однако заявок на выход с российского рынка среди них только несколько десятков.

Замминистра отметил, что снижение числа заявок связано не столько с ужесточением условий по уходу бизнеса, сколько с ожиданием экономической выгоды и геополитическими факторами.

Он также сообщил, что на данный момент в Минфине не видят заявок на возвращение иностранного бизнеса. Однако добавил, что ведомство разрабатывает критерии для его возвращения.
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