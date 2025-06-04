Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц снизилось на 21%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года выдали 1 тыс. 939 ипотечных кредитов на общую ...Вчера, 12:55 Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 9%
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года выдали 4,88 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...04.06.2025 Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за месяц сократилось на 5%
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. По итогам мая 2025 года в Свердловской области выдали 86,06 тыс. розничных кредитов ...21.05.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 9%
В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 2 тыс. 260 ипотечных кредитов на общую сумму 8,42 млрд руб., говорится ...21.05.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 9%
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Свердловской области в апреле 2025 года выдали 2 тыс. 260 ипотечных кредитов на общую ...