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Сегодня, 15:00

Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц снизилось на 21%

В Свердловской области в мае 2025 года выдали 1 тыс. 939 ипотечных кредитов на общую сумму 7,36 млрд руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с предыдущим месяцем количество и объем кредитов снизились на 21% и 18% соответственно. При этом средний чек вырос с 3,69 млн руб. до 3,79 млн руб. Средний срок ипотеки увеличился с 258 до 262 месяцев.

Добавим, что в мае 2025 года банки выдали россиянам 52,54 тыс. ипотечных кредитов (-20% к уровню апреля) на сумму 231,25 млрд руб. (-20%). В годовом отношении показатели снизились в два раза.
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