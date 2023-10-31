Свердловчане назвали самые распространенные проблемы при поиске новой работы

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. 62% соискателей из Свердловской области хотели бы найти новую работу в самые короткие ...20.12.2021 7% свердловских соискателей не могут устроиться на работу из-за требований о вакцинации
7% соискателей из Свердловской области не могут трудоустроиться из-за требований работодателя о вакцинации. Об этом ...30.12.2020 Большинство соискателей в Свердловской области опасаются потерять в зарплате на новой работе
УрБК, Екатеринбург, 30.12.2020. Большинство соискателей в Свердловской области опасаются не найти работу с ожидаемым ...28.09.2020 Почти 40% свердловских соискателей боятся не найти работу с приемлемым уровнем зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2020. Аналитический отдел портала по поиску работы HeadHunter провел социологический опрос ...17.05.2016 HeadHunter: Две трети жителей Екатеринбурга испытывают финансовые сложности во время поиска работы
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2016. 76% ищущих работу жителей Екатеринбурга испытывают заметные финансовые трудности, ...