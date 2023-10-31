Свердловчане назвали самые распространенные проблемы при поиске новой работы

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. Жители Свердловской области назвали самые распространенные проблемы при поиске новой работы, отмечают аналитики портала hh.ru.



52% респондентов отметили низкий уровень зарплат в вакансиях, 37% не уверены в своих навыках и опыте. 35% сомневаются, что на новом месте будет лучше, чем на старом. 29% считают, что у них маленький стаж в новой сфере. 16% опрошенных опасаются отказов в силу возраста. Еще 16% отмечают малое количество вакансий по своей специальности.



Отмечается, что в настоящее время две трети соискателей из Свердловской области (66%) активно ищут новую работу. При этом многие из них испытывают множество страхов и трудностей.