В Екатеринбурге утвердили концепцию благоустройства бульвара по улице Ротной

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УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В Екатеринбурге участники совета по развитию рекреационных и общественных пространств ...

Брусника представила на Совете по развитию общественных пространств в Екатеринбурге концепцию благоустройства набережной реки Исети

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге участники Совета по развитию общественных пространств обсудили ...

Власти Екатеринбурга одобрили концепцию второго этапа благоустройства парка «Солнечные аллеи»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В Екатеринбурге в рамках заседания по развитию общественных пространств на площадке ...

В Екатеринбурге утвердили концепцию благоустройства Литературного квартала

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. В Екатеринбурге на заседании совета по развитию рекреационных и общественных ...

Администрация Екатеринбурга презентовала концепцию благоустройства пространств уральской столицы на форуме 100+ TechnoBuild

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2020. В рамках VII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild состоялась презентация ...