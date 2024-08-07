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В Екатеринбурге утвердили концепцию благоустройства бульвара по улице Ротной

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Екатеринбурге утвердили концепцию благоустройства бульвара по ул. Ротной. Проект согласован участниками совета по развитию рекреационных и общественных пространств города, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

Концепция была представлена руководителем отдела благоустройства ООО СЗ «Страна Е Пруды» Лейсян Азнабаевой. В нее заложено озеленение нового микрорайона. В основе проекта лежит диагональная структура, призванная соединить между собой зеленые пространства, будущие общественные зоны у реки Патрушиха и школы. В центре общественного пространства расположатся детские и спортивные зоны, беговая дорожка.

Один из маршрутов («Природный») станет образовательной тропой с участками, рассказывающими об уральской флоре и фауне, а другой («Культурный») будет представлять собой образовательный маршрут, представляющий историю города.

Помимо этого, на бульваре появится тропа для выгула домашних животных, зоны отдыха, скамейки, различные малые архитектурные формы и фонтан.

Работа над проектом продолжается. Замечания и предложения, высказанные членами совета по развитию общественных пространств, будут учтены в дальнейшей разработке. По словам директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Руслана Габдрахманова, приоритетами при дальнейшей разработке станут вандалоустойчивость и безопасность.
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