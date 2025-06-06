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В Кольцово у пассажира рейса Стамбул — Екатеринбург изъяли 37 кг незадекларированной спортивной одежды

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у челябинца, прилетевшего из Стамбула, 37 кг незадекларированной спортивной одежды, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Мужчина вез 44 комплекта мужских спортивных костюмов разных размеров и брендов. Он пояснил, что приобрел продукцию для онлайн-продажи в России и якобы не знал о необходимости заполнения декларации.

В отношении мужчины завели административное дело по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование». Ему грозит выплата штрафа.
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