В Кольцово у пассажира рейса Стамбул — Екатеринбург изъяли 37 кг незадекларированной спортивной одежды

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у челябинца, летевшего ...02.06.2025 В Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург — Душанбе изъяли 17 кг незадекларированного нижнего белья
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у иностранного ...21.05.2025 В Кольцово у пассажиров рейса Стамбул — Екатеринбург изъяли 167 кг незадекларированной одежды
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у семейной пары, ...04.04.2025 В Кольцово пресекли попытку ввоза 18 кг незадекларированной китайской одежды
УрБК, Екатеринбург. 04.04.2025. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили у мужчины, который прибыл рейсом из Пекина, ...18.01.2024 Таможенная служба аэропорта Кольцово пресекла ввоз 60 кг незадекларированной одежды из Таджикистана
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В аэропорту Кальцово пассажир рейса Худжанд — Екатеринбург пытался без декларации ...