В Кольцово у пассажира рейса Стамбул — Екатеринбург изъяли 37 кг незадекларированной спортивной одежды

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у челябинца, прилетевшего из Стамбула, 37 кг незадекларированной спортивной одежды, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Мужчина вез 44 комплекта мужских спортивных костюмов разных размеров и брендов. Он пояснил, что приобрел продукцию для онлайн-продажи в России и якобы не знал о необходимости заполнения декларации.



В отношении мужчины завели административное дело по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование». Ему грозит выплата штрафа.