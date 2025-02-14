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В Кольцово пресекли попытку ввоза 18 кг незадекларированной китайской одежды

УрБК, Екатеринбург. 04.04.2025. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили у мужчины, который прибыл рейсом из Пекина, 18 кг незадекларированной одежды (куртки, толстовки, джемперы, брюки), сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Пассажир заявил, что не знал о необходимости заполнения декларации. По его словам, одежда принадлежит не ему, а другу, который якобы попросил привезти товары, заказанные в онлайн-магазине для последующей продажи.

В результате на мужчину завели административное дело по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Весь товар изъяли и отправили на экспертизу. Виновному грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости всех товаров.
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