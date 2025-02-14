В Кольцово пресекли попытку ввоза 18 кг незадекларированной китайской одежды

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира, прибывшего в ...18.01.2024 Таможенная служба аэропорта Кольцово пресекла ввоз 60 кг незадекларированной одежды из Таджикистана
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В аэропорту Кальцово пассажир рейса Худжанд — Екатеринбург пытался без декларации ...14.11.2022 В Екатеринбурге таможенники пресекли ввоз 123 кг незадекларированной одежды с ярлыками премиумных брендов
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажирку, которая ...08.05.2018 В аэропорту Кольцово у предпринимателя изъяли незадекларированную коммерческую партию полотенец
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. В ходе таможенного контроля в багаже гражданина РФ, прибывшего из Ташкента, должностные ...25.10.2017 В аэропорту Кольцово задержана партия элитного чая весом 52 кг
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Сотрудники Кольцовской таможни задержали гражданина Китая, который провозил в багаже 30 ...