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06.06.2025

В Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург — Грузия изъяли 13 кг незадекларированной обуви

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у челябинца, летевшего в Грузию, 13 кг незадекларированной обуви, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Мужчина вез 17 пар летних кроссовок известных брендов разных моделей и размеров. Он пояснил, что не был знаком с правилами таможни, а продукцию приобрел в качестве подарка родственникам.

На мужчину завели административное дело по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».
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