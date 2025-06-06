В Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург — Грузия изъяли 13 кг незадекларированной обуви

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у иностранного ...21.05.2025 В Кольцово у пассажиров рейса Стамбул — Екатеринбург изъяли 167 кг незадекларированной одежды
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у семейной пары, ...04.04.2025 В Кольцово пресекли попытку ввоза 18 кг незадекларированной китайской одежды
УрБК, Екатеринбург. 04.04.2025. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили у мужчины, который прибыл рейсом из Пекина, ...25.03.2024 В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира 300 шампуров и 40 пакетов со специями
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира рейса Худжанд — ...06.10.2022 Таможенники изъяли у пассажира в Кольцово почти 100 флаконов незадекларированной парфюмерной продукции
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Сотрудники таможни задержали в аэропорту Кольцово пассажира, который незаконно пытался ...