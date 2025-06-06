В Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург — Грузия изъяли 13 кг незадекларированной обуви

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у челябинца, летевшего в Грузию, 13 кг незадекларированной обуви, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Мужчина вез 17 пар летних кроссовок известных брендов разных моделей и размеров. Он пояснил, что не был знаком с правилами таможни, а продукцию приобрел в качестве подарка родственникам.



На мужчину завели административное дело по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».