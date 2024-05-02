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Более 1,1 млн свердловчан проголосовали за объекты для благоустройства-2026

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. Более 1,1 млн жителей Свердловской области проголосовали за объекты для благоустройства, передает департамент информполитики региона.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин рассказал, что Средний Урал вошел в число самых активных регионов по числу голосов вместе с Челябинской, Томской областями, Тывой, Чечней, Башкирией, Бурятией и Ставропольским краем.

Отмечается, что плановые цифры достигли почти все муниципалитеты региона. При этом Екатеринбургу удалось установить личный рекорд по количеству голосов (около 400 тыс.) и выйти в лидеры среди других мегаполисов.

«Хочу сказать спасибо всем жителям региона, которые приняли участие в голосовании. Отдельно хочу отметить заслуги средств массовой информации и волонтеров», — рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
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