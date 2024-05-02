Более 1,1 млн свердловчан проголосовали за объекты для благоустройства-2026

УрБК, Москва, 02.05.2024. Свердловская область стала одной из самых активных среди всех регионов, принимавших участие ...18.03.2024 В Свердловской области за три дня за объекты благоустройства проголосовали более 200 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Свердловской области за три дня более 201 тыс. жителей региона приняли участие в ...17.04.2023 Более 40 тыс. свердловчан проголосовали за объекты для благоустройства в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Более 40 тыс. жителей Свердловской области приняли участие во всероссийском ...07.06.2022 Правительство РФ отметило высокую активность жителей Свердловской области при голосовании за объекты благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2022. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил высокую активность ...01.06.2022 В голосовании за объекты благоустройства 2023 года приняло участие более 708 тыс. свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Согласно предварительным итогам результатов Всероссийского голосования за объекты ...