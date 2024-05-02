Более 1,1 млн свердловчан проголосовали за объекты для благоустройства-2026

УрБК, Москва, 02.05.2024. Свердловская область стала одной из самых активных среди всех регионов, принимавших участие ...

Свердловская область стала одной из самых активных в рамках голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»

В Свердловской области за три дня за объекты благоустройства проголосовали более 200 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Свердловской области за три дня более 201 тыс. жителей региона приняли участие в ...