Объем новых торговых площадей в РФ в I квартале сократился почти в два раза

УрБК, Москва, 09.06.2025. В России зафиксирован рекорд по сокращению площадей магазинов формата «гипермаркет», пишут ...

В России зафиксирован рекорд по сокращению площадей гипермаркетов

УрБК, Москва, 19.05.2025. Средний чек в супермаркетах РФ в I квартале 2025 года вырос на 4,3% по сравнению с ...

Средний чек в супермаркетах РФ за год вырос на 4,3%

УрБК, Москва, 04.04.2025. В России в I квартале 2025 года реализовали 254 тыс. 069 легковых и легких коммерческих ...

Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26%

УрБК, Москва, 20.03.2025. Спрос на складские помещения в России в I квартале 2025 года снизился на 45% по сравнению с ...

Спрос на складские помещения в России в I квартале снизился на 45%

В I полугодии 2012 года на рынок регионов вышло в 2,4 раза больше торговых площадей, чем годом ранее

УрБК, Москва, 16.07.2012. Рынок торговой недвижимости регионов в первом полугодии 2012 года ведет себя гораздо ...