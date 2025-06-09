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Вчера, 18:01

Объем новых торговых площадей в РФ в I квартале сократился почти в два раза

УрБК, Москва, 16.06.2025. Объем новых площадей у 200 крупнейших торговых сетей в I квартале 2025 года снизился в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 218,7 тыс. кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Infoline, пишут «Ведомости».

Аналитики называют текущий квартальный прирост минимальным за последние 15 лет. Такую динамику авторы исследования связывают со снижением спроса на товары повседневного спроса из-за рекордно высокого инфляционного давления, а также с дорогими кредитными ресурсами.

Ранее УрБК писал, что в России зафиксирован рекорд по сокращению площадей магазинов формата «гипермаркет». Площади 200 крупнейших российских ритейлеров в I квартале 2025 года снизились почти на 100 тыс. кв. м и составили 5,2 млн кв. м.
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