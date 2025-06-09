В России зафиксирован рекорд по сокращению площадей гипермаркетов

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УрБК, Москва, 06.06.2025. Сеть «Лента» рассматривает возможность покупки гипермаркетов у «Магнита» в связи с планами ...

Продажи торговой сети «Эльдорадо» сократились на 11,4%

УрБК, Москва, 07.05.2015. За первые три месяца 2015 года продажи сети магазинов бытовой техники и электроники ...

По итогам I квартала продажи сети «Эльдорадо» упали на 11%

УрБК, Москва, 30.04.2015. Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» за первые три месяца 2015 года ...

Екатеринбург занял 3 место в России по количеству гипермаркетов

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2013. Екатеринбург находится на третьем месте среди городов России по количеству ...

ЗАО «Тандер» (управляющая компания сети магазинов «Магнит»): На сегодняшний день ОАО «Магнит» не планирует приобретать торговые сети Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. «В настоящее время в Свердловской области насчитывается 15 магазинов «Магнит» формата ...