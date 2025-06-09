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09.06.2025

В России зафиксирован рекорд по сокращению площадей гипермаркетов

УрБК, Москва, 09.06.2025. В России зафиксирован рекорд по сокращению площадей магазинов формата «гипермаркет», пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет компании Infoline.

Площади 200 крупнейших российских ритейлеров в I квартале 2025 года сократились почти на 100 тыс. кв. м и составили 5,2 млн кв. м. Это рекордное снижение со II квартала 2020 года, когда в стране была пандемия коронавируса.

Отмечается, что сейчас в России насчитывается 1 тыс. 019 гипермаркетов. За прошлый год этот показатель сократился на одну точку, за I квартал 2025 года — на 12 точек. Аналитики связывают это с закрытием сети Selgros и сокращение числа магазинов большого формата «Магнитом».
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