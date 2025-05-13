Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе-апреле снизились на 11%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. В январе-марте 2025 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 7,4 млн ...18.05.2022 Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в I квартале сократились на 4,7%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. В январе-марте 2022 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 6,4 млн ...16.02.2022 Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе-декабре сократились на 8,1%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. В январе-декабре 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 31,5 ...11.01.2022 Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе-ноябре сократились на 8%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. В январе-ноябре 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 29 млн ...07.05.2021 Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе-марте сократились на 9,3%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. В январе-марте 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 6,9 млн ...