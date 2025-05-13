Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе-апреле снизились на 11%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. Автомобильный транспорт Свердловской области за январь-апрель 2025 года перевез 10,2 млн т грузов, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат. Грузооборот автотранспорта за год снизился на 18,6%, до 2 млрд 341,6 млн тонно-км.

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